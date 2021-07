Medici no vax | operative le prime sospensioni a Udine

Advertising

LaStampa : Covid, a Udine sospesi i primi medici no-vax - monfeliangelo : RT @Letenebredinot1: @BarbaraRaval @monfeliangelo @ZombieBuster5 @borghi_claudio @AzzurraBarbuto @BagueraDaniela @_cieloitalia @GiulioMarin… - Letenebredinot1 : RT @Letenebredinot1: @BarbaraRaval @monfeliangelo @ZombieBuster5 @borghi_claudio @AzzurraBarbuto @BagueraDaniela @_cieloitalia @GiulioMarin… - Letenebredinot1 : @BarbaraRaval @monfeliangelo @ZombieBuster5 @borghi_claudio @AzzurraBarbuto @BagueraDaniela @_cieloitalia… - FrancyBertuzzi : RT @LaStampa: Covid, a Udine sospesi i primi medici no-vax -

Ultime Notizie dalla rete : Medici vax

La Stampa

... "Alcune affermazioni non andrebbero fatte dai politici, ma bisognerebbe chiedere aie ai ... che sicuramente punta anche sui voti dell'elettorato No, arrivano dopo l'approvazione della ...****Iscriviti alla newsletter Speciale coronavirus 'All'Ordine arrivano nomi deigià sospesi, dato che, come da legge, prima della sospensione l'Azienda sanitaria, se puo', li ricolloca in ...La stagione calcistica di Serie A inizia subito nel segno del Covid. Lo Spezia infatti, in queste ore, sta conteggiando un numero spropositato di positivi che sta compromettendo il ritiro della squadr ..."Abbiamo provveduto a effettuare la prima dose di vaccino. Due calciatori non hanno voluto effettuare il vaccino e si ritengono no-vax e si è creato un piccolo cluster dal punto di vista clinico. Per ...