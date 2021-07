Lutto in Uruguay: il difensore Williams Martínez è morto suicida (Di lunedì 19 luglio 2021) In Uruguay il difensore del Villa Rosa Williams Martínez si è suicidato: dopo la tragica notizia il calcio del Paese sudamericano si è fermato per una giornata di riflessione. Il calciatore aveva giocato anche in Europa. Credit: Twitter (@AUFOficial)Un dramma improvviso ha scosso il calcio uruguaiano. Williams Martínez, difensore del Villa Teresa, squadra di seconda divisione, si è tolto la vita all’età di 38 anni. I motivi che hanno portato il calciatore a compiere il gestro estremo non sono noti. A giungo aveva contratto il Covid-19 e si stava ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 luglio 2021) Inildel Villa Rosasi èto: dopo la tragica notizia il calcio del Paese sudamericano si è fermato per una giornata di riflessione. Il calciatore aveva giocato anche in Europa. Credit: Twitter (@AUFOficial)Un dramma improvviso ha scosso il calcio uruguaiano.del Villa Teresa, squadra di seconda divisione, si è tolto la vita all’età di 38 anni. I motivi che hanno portato il calciatore a compiere il gestro estremo non sono noti. A giungo aveva contratto il Covid-19 e si stava ...

