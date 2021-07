L’Ape limousine lunga 7 metri

Leggi su wired

(Di lunedì 19 luglio 2021) Diverse volte abbiamo parlato dei veicoli elettrici assurdi acquistabili su Alibaba, come il sottomarino elettrico o lo strambo monoruota a forma di moto. Quello però di cui stiamo per parlarvi oggi è forse ancora più particolare; si tratta infatti di un motocarro elettrico a tre ruote dalle dimensioni davvero maxi, con un piano di carico lungo ben 6e largo 1,6 m. Complessivamente, quindi, l’assurda Ape elettrica, includendo la cabina, supera abbondantemente i 7. Osservandolo si percepisce che sia un mezzo concepito per lavoro; il rimorchio si presenta infatti con sponde e un piano di carico che lo rendono idoneo a ...