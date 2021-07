Inter, Vidal fuori dai piani? Ipotesi rescissione per il cileno (Di lunedì 19 luglio 2021) Arrivato in nerazzurro per volere di Conte, Arturo Vidal non sembra rientrare nei piani di Inzaghi. Spunta quindi una nuova Ipotesi Uno dei colpi del mercato 2020 dell’Inter è stato Arturo Vidal. Fortemente voluto dal suo mentore Antonio Conte, il cileno ha però raramente convinto alla sua seconda esperienza nel campionato italiano, mettendo a segno un solo gol in Serie A: quello contro la “sua” Juve nel successo per 2-0 a San Siro. Ora la situazione è cambiata completamente. L’arrivo di Simone Inzaghi, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe portare all’addio del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Arrivato in nerazzurro per volere di Conte, Arturonon sembra rientrare neidi Inzaghi. Spunta quindi una nuovaUno dei colpi del mercato 2020 dell’è stato Arturo. Fortemente voluto dal suo mentore Antonio Conte, ilha però raramente convinto alla sua seconda esperienza nel campionato italiano, mettendo a segno un solo gol in Serie A: quello contro la “sua” Juve nel successo per 2-0 a San Siro. Ora la situazione è cambiata completamente. L’arrivo di Simone Inzaghi, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe portare all’addio del ...

