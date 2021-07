Il Napoli stabilisce il prezzo per Insigne: a quella cifra partirebbe (Di lunedì 19 luglio 2021) Dall'edizione odierna del Corriere dello Sport trapelano le prime voci sul prezzo stabilito dal Napoli per la partenza di Lorenzo Insigne. Stando a quanto riportato dal quotidiano, De Laurentiis non ha nessuna intenzione di perderlo a costo zero, motivo per il quale avrebbe fissato la base d'asta per il suo capitano a 30 milioni di euro. In caso di mancato accordo per il rinnovo di contratto, dunque, potrebbe scattare la cessione. Gli azzurri preferirebbero non perderlo già in questa sessione di mercato, ma è anche vero che da gennaio Insigne potrebbe firmare per un altro club. Si legge così dal Corriere: "I ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 luglio 2021) Dall'edizione odierna del Corriere dello Sport trapelano le prime voci sulstabilito dalper la partenza di Lorenzo. Stando a quanto riportato dal quotidiano, De Laurentiis non ha nessuna intenzione di perderlo a costo zero, motivo per il quale avrebbe fissato la base d'asta per il suo capitano a 30 milioni di euro. In caso di mancato accordo per il rinnovo di contratto, dunque, potrebbe scattare la cessione. Gli azzurri preferirebbero non perderlo già in questa sessione di mercato, ma è anche vero che da gennaiopotrebbe firmare per un altro club. Si legge così dal Corriere: "I ...

