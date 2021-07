Hysaj canta “Bella Ciao”, protesta i tifosi: video cancellati (Di lunedì 19 luglio 2021) Elseid Hysaj canta “Bella Ciao” ma dopo le proteste dei tifosi i video scompaiono. Gli Ultras-destra laziali sono intervenuti dopo che il nuovo difensore della Lazio si era presentato in ritiro cantando ‘Bella Ciao’. Un rito iniziatico quello di cantare una canzone per tutti i giocatori biancocelesti, ma la canzone proposta da Hysaj non è piaciuta alla frange di estrema destra dei tifosi della Lazio. Addirittura è cominciata una vera e propria aggressione sui social al ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 19 luglio 2021) Elseid” ma dopo le proteste deiscompaiono. Gli Ultras-destra laziali sono intervenuti dopo che il nuovo difensore della Lazio si era presentato in ritirondo ‘’. Un rito iniziatico quello dire una canzone per tutti i giocatori biancocelesti, ma la canzone proposta danon è piaciuta alla frange di estrema destra deidella Lazio. Addirittura è cominciata una vera e propria aggressione sui social al ...

repubblica : Hysaj si presenta e canta 'Bella Ciao': i tifosi lo insultano e il video viene rimosso - lucatelese : Hysaj nuovo terzino della Lazio, albanese, arrivato sui barconi, contestato dai tifosi perché canta in ritiro Bella… - fabrizia_alb : RT @serenel14278447: Lazio, Hysaj si presenta e canta 'Bella Ciao': i tifosi lo insultano e il video viene rimosso. Allora è vero che sono… - etventadv : RT @IlPrimatoN: Presentarsi in casa Lazio cantando 'Bella Ciao'. Non proprio una genialata... - GianluLeonardi : RT @IlPrimatoN: Presentarsi in casa Lazio cantando 'Bella Ciao'. Non proprio una genialata... -