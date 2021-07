Ghost Of Tsushima Director' s Cut per PS5 | svelate le dimensioni del gioco

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ghost Tsushima

Tom's Hardware Italia

I migliori giochi con cui divertirsi durante l'estate The Witcher 3 Octopath Traveler Dragon Quest XI S Xenoblade Chronicles 2 Fire Emblem: Three Houses The Elder Scrolls V: Skyrimof...... ha preferito condire queste ultime settimane con degli State of Play , dedicati prima a Horizon Forbidden West che a opere come Death Stranding Director's Cut ,ofDirector's Cut e ...Qualche settimana fa, Sucker Punch ha ufficialmente ha svelato Ghost of Tsushima: Director's Cut, una versione del gioco che presenta un sacco di nuove chicche tra cui un'isola completamente nuova chi ...Il sito ufficiale di PlayStation offre i dettagli sul peso ufficiale della riedizione dell'Action RPG di Sucker Punch.