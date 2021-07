(Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) –, società quotata su AIM Italia e attiva nel settore delle soluzioni e servizi IT, ha registratoconsolidati preliminari pari a circa 256,6dinei primi sei mesi del 2021, in crescita di 46di(+21,8%) rispetto aldel 2020. La linea di business “Next Generation Data Center”, che rappresenta l’infrastruttura abilitante per i progetti e soluzioni IT, ha contribuito per il 50% deidel. Le altre ...

Advertising

DividendProfit : Digital Value, ricavi in aumento a 256 milioni di euro nel primo semestre -

Ultime Notizie dalla rete : Digital Value

Teleborsa

, società quotata su AIM Italia e attiva nel settore delle soluzioni e servizi IT, ha registrato ricavi consolidati preliminari pari a circa 256,6 milioni di euro nei primi sei mesi del ...I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari Risultati societari a Piazza Affari: in giornata saranno diffusi i dati preliminari del primo semestre di. Dividendi a Piazza Affari: oggi ...(Teleborsa) – Digital Value, società quotata su AIM Italia e attiva nel settore delle soluzioni e servizi IT, ha registrato ricavi consolidati preliminari pari a circa 256,6 milioni di euro ...L’operazione è stata condotta sulla base di un enterprise value per l’intero gruppo di 1,2 ... per espandere la copertura e contrastare il digital divide, raggiungendo altri 1.700 comuni, di cui quasi ...