Cyberpunk 2077 | dal codice del gioco indizi su 19 DLC 2 a pagamentoHDblog it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077

Un dataminer potrebbe aver scoperto i primi indizi sui contenuti dei DLC e sull'ambientazione della prima espansione di, in cui sarebbe destinata ad arrivare la Nuova Partita +.ha in programma un fitto calendario per la seconda metà dell'anno e il 2022, fatto di add - on e non solo. ...Per esempioè acquistabile a soli 35,18 Euro per PS4 o 37,20 Euro per Xbox One, Assassin's Creed Valhalla - Limited [Esclusiva Amazon] a 37,19 Euro, Super Mario 3D All Stars a 37,18 ...I due a pagamento dovrebbero essere espansioni lunghe e articolate, gli altri 17 dovrebbero includere più opzioni di personalizzazione, armi e sì, anche il New Game Plus.Un dataminer potrebbe aver scoperto i primi indizi sui contenuti dei DLC e sull'ambientazione della prima espansione di Cyberpunk 2077.