Covid | gli anticorpi dei guariti durano 9 mesi anche per gli asintomatici

Padova, 19 lug. (Adnkronos Salute) - Gli anticorpi anti Sars-CoV-2 durano 9 mesi, senza differenze sostanziali tra chi ha contratto il virus in modo sintomatico o asintomatico. Questo uno dei principali risultati di uno studio, pubblicato su 'Nature Communications', condotto da un team di ricercatori dell'Università di Padova e dell'Imperial College di Londra che, grazie allo screening sierologico della popolazione di Vo' Euganeo (Padova), ha consentito di stimare le dinamiche anticorpali nelle infezioni da SarS-CoV-2, la probabilità di trasmissione del virus all'interno dei nuclei familiari e l'impatto del contact tracing nel contenimento ...

