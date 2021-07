Citofonare Rai 2 | in arrivo a settembre | Paola Perego e Simona Ventura all guida

(Di lunedì 19 luglio 2021) A partire da2021, su Rai 2, inizierà un nuovo programma chiamatoRai 2. Anche se le informazioni al riguardo sono ancora poche, sembra che la fascia oraria destinata allo show sia quella dalle 11 alle 13. La trasmissione, che andrà in onda di domenica, punterà a coinvolgere le famiglie. L’obiettivo sarà quello di tenere compagnia ai telespettatori durante il pranzo. C’è stato grande entusiasmo sulla conduzione dello show. Alla, infatti, ci saranno. Come ha affermato anche, non è così usuale ...

Advertising

RobertoSignore7 : RT @ardigiorgio: Ieri il governo ha nominato due membri del cda Rai e la maggioranza altri 4. Gli stessi che avevano detto fuori i partiti… - CarloUlivi : @PieroSansonetti Ma la Rai non è in mano alla Lega (Nord)? Citofonare Salvini? - AngelaCavelli : RT @ardigiorgio: Ieri il governo ha nominato due membri del cda Rai e la maggioranza altri 4. Gli stessi che avevano detto fuori i partiti… - sardo1951 : RT @ardigiorgio: Ieri il governo ha nominato due membri del cda Rai e la maggioranza altri 4. Gli stessi che avevano detto fuori i partiti… - _piertwe : RT @ardigiorgio: Ieri il governo ha nominato due membri del cda Rai e la maggioranza altri 4. Gli stessi che avevano detto fuori i partiti… -

Ultime Notizie dalla rete : Citofonare Rai

SuperGuidaTV

... in cui si parlava di calcio e sport, mentre la Perego ha condotto con un buon riscontro di pubblico, il programma di interviste "Non disturbare" sempre in. Insomma, "Rai2", ci aspetta ...Per esempio? "Una volta ero allain viale Mazzini e stavo cercando un ufficio, lì ci sono un ... Le hanno fatto fare scherzi telefonici,alle persone... "Perché io sto al gioco. Lì quando ..."Citofonare Rai2": il nuovo programma di Simona Ventura e Paola Perego da settembre il talk shaw della domenica mattina di Rai2.