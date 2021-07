Calciomercato Juve, i bianconeri valutano l’alternativa a Locatelli (Di lunedì 19 luglio 2021) I bianconeri spingono per l’acquisto di Locatelli dal Sassuolo, ma allo stesso tempo valutano anche un altro profilo L’obiettivo primario in casa Juve, in questo momento, è quello di regalare un centrocampista a Massimiliano Allegri. Il nome in cima alla lista, come ormai risaputo, è quello di Manuel Locatelli, fresco campione d’Europa con la Nazionale e autore di un’ottima annata con la maglia del Sassuolo. Arrivare all’ex Milan, però, non è semplice per via degli elevati costi dell’operazione e il club bianconero valuta quindi un’alternativa per non restare a mani vuote. Si tratta di Corentin ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Ispingono per l’acquisto didal Sassuolo, ma allo stesso tempoanche un altro profilo L’obiettivo primario in casa, in questo momento, è quello di regalare un centrocampista a Massimiliano Allegri. Il nome in cima alla lista, come ormai risaputo, è quello di Manuel, fresco campione d’Europa con la Nazionale e autore di un’ottima annata con la maglia del Sassuolo. Arrivare all’ex Milan, però, non è semplice per via degli elevati costi dell’operazione e il club bianconero valuta quindi un’alternativa per non restare a mani vuote. Si tratta di Corentin ...

