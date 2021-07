Calcio: medico Spezia, ‘cluster causato da due giocatori no vax’ (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. – (Adnkronos) – “Abbiamo provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino. Due calciatori non hanno voluto effettuare il vaccino e si ritengono no vax e si è creato un piccolo cluster dal punto di vista clinico. Per fortuna, tutti i ragazzi stanno bene”. Lo dice Vincenzo Salini medico sociale dello Spezia e membro della Commissione Medica Figc in merito alle 11 positività nel gruppo squadra del club ligure. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. – (Adnkronos) – “Abbiamo provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino. Due calciatori non hanno voluto effettuare il vaccino e si ritengono no vax e si è creato un piccolo cluster dal punto di vista clinico. Per fortuna, tutti i ragazzi stanno bene”. Lo dice Vincenzo Salinisociale delloe membro della Commissione Medica Figc in merito alle 11 positività nel gruppo squadra del club ligure. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

