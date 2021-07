Calcio: Ceppitelli 'La forza di questo Cagliari è il gruppo' (Di lunedì 19 luglio 2021) Il jolly rossoblù è all'ottava stagione con la maglia dei sardi Cagliari - "Siamo partiti forte, con carichi importanti, come è giusto che sia perché è qui che si crea la stagione. Abbiamo la fortuna ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) Il jolly rossoblù è all'ottava stagione con la maglia dei sardi- "Siamo partiti forte, con carichi importanti, come è giusto che sia perché è qui che si crea la stagione. Abbiamo la fortuna ...

