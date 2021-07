Bronzi di Riace, e se fossero tre? "Manca una statua: cerchiamola" (Di lunedì 19 luglio 2021) Il sindaco della cittadina calabrese vuole avviare una nuova campagna. Il giallo dei reperti scomparsi di NINO FEMIANI Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Il sindaco della cittadina calabrese vuole avviare una nuova campagna. Il giallo dei reperti scomparsi di NINO FEMIANI

Ultime Notizie dalla rete : Bronzi Riace Bronzi di Riace, e se fossero tre? "Manca una statua: cerchiamola" Il sindaco della cittadina calabrese vuole avviare una nuova campagna. Il giallo dei reperti scomparsi di NINO FEMIANI

Svolta cerimonia di commiato per il direttore della Sede Rai regionale Demetrio Crucitti Altra nota di merito l'avvio del sistema '4K' per una più avanzata risoluzione della tv digitale, con Rai Calabria che ne ha inaugurato il corso con una sperimentazione video sui Bronzi di Riace, in ...

Il sindaco di Riace vuole avviare le ricerche del terzo Bronzo AGI - Agenzia Italia E se i bronzi di Riace fossero tre? "Manca una statua: cerchiamola" È un tarlo che scava ogni volta che si avvicina agosto: quanti erano i Bronzi di Riace? Solo i due ripescati nel mare della Calabria o ce n’erano altri? Il mistero con il passare degli anni si infitti ...

Forse nel gruppo dei Sette di Tebe Fin dal ritrovamento le ipotesi sull’autore e sulla funzione dei bronzi di Riace si sono moltiplicate. Una delle più suggestive fu avanzata negli anni Novanta dal professor Paolo Moreno, docente di Ar ...

