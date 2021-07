Bronzetti-Tomova in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Palermo 2021

(Di lunedì 19 luglio 2021) Luciaesordirà al Wta 250 diaffrontando Viktorija, primo turno impegnativo in Sicilia. L’azzurra viene da ottime prestazioni in quel di Losanna, le quali hanno puntato i riflettori sul suo talento. Seconda apparizione in un main draw del circuito femminile maggiore per l’azzurra, paradossalmente però favorita sull’avversaria per via delle ultime performance strepitose. L’incontro andrà in scena martedì 20 luglio, cond’inizio fissato alle ore 16.00. La sfida tra l’italiana e la bulgara sarà trasmesso intelevisiva da SuperTennis (canali 64 del ...

Advertising

sportface2016 : #WtaPalermo 2021: come e quando seguire la sfida tra #Bronzetti e #Tomova -

Ultime Notizie dalla rete : Bronzetti Tomova

... il circolo e il direttore, Oliviero Palma, per questa possibilità " ha detto la- sono ... Vedremo ad iniziare dal primo turno contro la bulgara Viktoria(109), mentre Giulia Gatto ...... il circolo e il direttore, Oliviero Palma, per questa possibilità - ha detto la- sono ... Vedremo ad iniziare dal primo turno contro la bulgara Viktoria(109), mentre Giulia Gatto ...Lucia Bronzetti esordirà al Wta 250 di Palermo 2021 affrontando Viktorija Tomova, primo turno impegnativo in Sicilia. Come e quando seguire il match in diretta tv e in streaming ...PALERMO – In data odierna, il via alle partite del tabellone principale con Danielle Collins, n. 49 del ranking, prima testa di serie e Liudmila Samsonova (55), vincitrice quest’anno del WTA 500 di Be ...