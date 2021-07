Bologna, Bigon: «Tomiyasu? Quando la Premier chiama è difficile rimanere indifferenti» (Di lunedì 19 luglio 2021) Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del mercato rossoblù Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del mercato rossoblù. «Tomiyasu al Tottenham? Le squadre interessate sono più di una, ma non abbiamo l’urgenza di vendere. Chiaro che Quando la Premier chiama, per un giocatore è difficile rimanere indifferenti. Vedremo, come dicevo vogliamo aspettare che le condizioni siano favorevoli per noi e per il ragazzo. Offerte ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Riccardo, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del mercato rossoblù Riccardo, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del mercato rossoblù. «al Tottenham? Le squadre interessate sono più di una, ma non abbiamo l’urgenza di vendere. Chiaro chela, per un giocatore è. Vedremo, come dicevo vogliamo aspettare che le condizioni siano favorevoli per noi e per il ragazzo. Offerte ...

Advertising

ReTwitStorm_ita : #Bologna, il ds #Bigon: '#Tomiyasu? Non solo il #Tottenham, lo #Vogliono tre club di #Serie A ma non #Abbiamo frett… - sportli26181512 : Bologna, il ds Bigon: 'Tomiyasu? Non solo il Tottenham, lo vogliono tre club di Serie A ma non abbiamo fretta': Il… - BolognaSpazio : ?? | Il DS Riccardo #Bigon a #Sky: 'Non c'è urgenza di vendere #Tomiyasu, se non arriverà l'offerta giusta rimarrà al #Bologna'. - Nutizieri : Bologna a Pinzolo, presentato Bonifazi. Bigon: «Su Arnautovic siamo fiduciosi, ce la faremo»… - DaniloServadei : #Bigon su #Tomiyasu: 'E' cercato da almeno quattro club, non abbiamo grazie a Saputo la necessità di svendere calci… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Bigon Bologna, Van Hooijdonk: 'Ciò che preferisco è segnare. Qui perché i giocatori migliorano' Inizialmente la scelta è stata difficile, perché potevo andare in Germania, ma poi ho visitato Bologna, Casteldebole, ho parlato con Bigon e ho deciso di venire qui'. SULLA PRIMA STAGIONE IN ITALIA - ...

Sabatini non valuta alternative: " Arnautovic la scelta del Bologna" ... sul Bologna che aveva chiuso una clamorosa trattativa per l'ex centravanti di Chelsea e Atletico ... abbiamo fatto una discussione interna con Bigon e Mihajlovic e sono stati sollevati dubbi sulla ...

Calendario Bologna, Bigon: “Inizio da non sbagliare” Tuttobolognaweb Bigon: “Arnautovic trattativa aperta. Tomiyasu? Non abbiamo fretta di venderlo” Si parte da Tomiyasu corteggiato dal Tottenham: "Ci sono più squadre interessate, ma non abbiamo l'urgenza di vendere. Poi entrano in gioco anche le volontà dei giocatori e quando la Premier chiama è ...

Bologna, Bigon: "TomiYasu al Tottenham? Non c'è fretta" Riccardo Bigon ha parlato della trattativa col Tottenham per la cessione di Takehiro Tomiyasu: "Le squadre interessate sono più di una, ma ...

Inizialmente la scelta è stata difficile, perché potevo andare in Germania, ma poi ho visitato, Casteldebole, ho parlato cone ho deciso di venire qui'. SULLA PRIMA STAGIONE IN ITALIA - ...... sulche aveva chiuso una clamorosa trattativa per l'ex centravanti di Chelsea e Atletico ... abbiamo fatto una discussione interna cone Mihajlovic e sono stati sollevati dubbi sulla ...Si parte da Tomiyasu corteggiato dal Tottenham: "Ci sono più squadre interessate, ma non abbiamo l'urgenza di vendere. Poi entrano in gioco anche le volontà dei giocatori e quando la Premier chiama è ...Riccardo Bigon ha parlato della trattativa col Tottenham per la cessione di Takehiro Tomiyasu: "Le squadre interessate sono più di una, ma ...