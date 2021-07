Benevento, giornata di visite mediche per chi arriva e per chi parte (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La settimana del Benevento si apre all’insegna delle visite mediche. Dopo le otto reti rifilate alla Rappresentativa Cascia nella prima uscita stagionale, il calciomercato torna a essere protagonista. Lorenzo Montipò saluta la Strega e si accasa al Verona. Il portiere è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto, dopo aver esteso di un altro anno il contratto con i giallorossi. I dettagli sono stati limati ieri sera (riscatto intorno ai 2,5 milioni) e questa mattina il “Ragno di Novarello” si è sottoposto alle visite mediche di rito, necessarie ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La settimana delsi apre all’insegna delle. Dopo le otto reti rifilate alla Rappresentativa Cascia nella prima uscita stagionale, il calciomercato torna a essere protagonista. Lorenzo Montipò saluta la Strega e si accasa al Verona. Il portiere è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto, dopo aver esteso di un altro anno il contratto con i giallorossi. I dettagli sono stati limati ieri sera (riscatto intorno ai 2,5 milioni) e questa mattina il “Ragno di Novarello” si è sottoposto alledi rito, necessarie ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, giornata di visite mediche per chi arriva e per chi parte ** - Max_Mogavero : #Benevento, altro rinforzo per Caserta: attesa in giornata la firma di Salvatore Elia. Arriverà in prestito con dir… - karn0v : stanotte ho sognato che: vincevamo 3-0 contro *non ricordo* perdevamo 6-1 col benevento vincevamo 2-1 contro la Rom… - sportli26181512 : Silvestri all'Udinese, Montipò al Verona: si sblocca il domino dei portieri: Il portiere del Benevento arriverà in… - ivantaglia5 : @Prisco23934474 In teoria dovremmo giocare in casa quest' anno perché l anno scorso l Inter doveva esordire a Benev… -