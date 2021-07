(Di lunedì 19 luglio 2021)- La Guardia di Finanza diha sequestrato 7didi, sotto tutela ambientale, che erano stati illegalmente pescati da tre sub lungo la costa di Polignano a, a sud ...

Advertising

CapaGira : RT @LaGazzettaWeb: Bari, i finanzieri di Monopoli sequestrano sette chili di datteri di mare - LaGazzettaWeb : Bari, i finanzieri di Monopoli sequestrano sette chili di datteri di mare - giu_lor : @bari_donatella @ilGatt0Pardo I figli dei dipend Inps (ex parastato) non possono accedere a queste vacanze studio x… - GraziaMontefal2 : RT @francescagraz1: Dal Vaticano ai crack bancari, ecco filo rosso che lega tre scandali costati oltre 6 mld ai risparmiatori italiani.Inda… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Dal Vaticano ai crack bancari, ecco filo rosso che lega tre scandali costati oltre 6 mld ai risparmiatori italiani.Inda… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari finanzieri

... che erano stati illegalmente pescati da tre sub lungo la costa di Polignano a Mare, a sud di. ... 'Si tratta di molluschi marini particolarmente pregiati - spiegano i- e rientranti ...Nelle giornata di ieri, oltre 200hanno dato esecuzione a nr. 21 ordinanze di custodia cautelare personale ed eseguito numerose perquisizioni nelle province di, Bergamo, Biella, ...Bari - La Guardia di Finanza di Monopoli ha sequestrato 7 chili di datteri di mare, sotto tutela ambientale, che erano stati illegalmente pescati da tre sub lungo la costa di Polignano a Mare, a sud d ...I Finanzieri di Monopoli, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, hanno sorpreso tre sub intenti a pescare illegalmente datteri di mare lungo la costa di Polignano a Mare (BA).