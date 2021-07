Apple | è guerra con Amazon? Rimosse alcune app dallo store

(Di lunedì 19 luglio 2021)ha chiesto e ottenuto cherimuovesse dal suoFakespot, un’app dedicata alle recensioniha rimosso su richiesta dil’app Fakespot, in grado di segnalare e filtrare le recensioni false dei prodotti. Fakespot è da molto tempo un grande alleato per chi fa shopping su. L’app per prodottiera L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoitscienza : Smartphone, è guerra aperta: Xiaomi supera Apple - melanews : Remote working: la guerra silenziosa tra Apple e i suoi dipendenti #smartworking #remoteworking - FIRSTonlineTwit : #Smartphone, è guerra aperta: #Xiaomi supera #Apple - vespa_marco : @vulcania6 @Apple Hai capito adesso, perché fanno la guerra commerciale alla Cina? Xiaomi è superiore ad Apple - ApplePrediccion : RT @playblog_it: ? La guerra dei vicini l’imperdibile commedia da guardare su Netflix ? -

Ultime Notizie dalla rete : Apple guerra

FIRSTonline

... co - fondatore di Xiaomi che con i suoi telefonini ha appena superato, ha consegnato 2,2 ... Lasanta alle disuguaglianze Nell'anno del centenario della nascita del partito comunista cinese,...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play ,Itunes, TIMVision, Disney + . 1917 (2019) 1917: Il Trailer Italiano Finale del Film - HD Una sola sequenza nello stiloso film didiretto ...L'attore inglese candidato all'Oscar compie oggi 45 anni. Celebriamolo con 5 dei suoi successi in streaming. Compie oggi 45 anni Benedict Cumberbatch, uno degli attori più amati ed ammirati dell’odier ...Uno smartphone Xiaomi, infatti, costa in media il 75% in meno rispetto a un iPhone Il produttore cinese di smartphone conquista un nuovo record di crescita e vince una battaglia con uno dei mostri sac ...