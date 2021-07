Alessandra Amoroso | «Che emozione il mio primo stadio»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 19 luglio 2021) Alessandra Amoroso annuncia il suo primo concerto a San Siro per il 13 luglio 2022. Lo fa raccontando di una bambina che cantava davanti allo specchio tenendo la lacca in mano, come microfono. Che non pensava minimamente che la musica sarebbe potuta diventare la sua vita. «Avevo 22 anni quando la mia vita è stata stravolta. È iniziato per gioco, per occupare una settimana di ferie nel negozio in cui lavoravo». Il provino di Amici, la vittoria nel 2009. L’inizio di un’avventura in musica non sempre semplice «Mi sentivo spesso inopportuna, non mi sentivo pronta per nulla», fino a oggi che tutto è cambiato. «Quest’ultimo periodo, che tutti abbiamo vissuto, mi ha aiutato a concentrarmi su me stessa. Mi ha dato modo di guardare l’Ale del passato. Se mi guardo oggi vedo una giovane donna che è sempre stata sincera con se stessa. Sono molto orgogliosa e non ho più paura di far convivere la ragazza che ha avuto successo e deve salire sul palco con quella che passa l’aspirapolvere in casa. Ho vissuto una lotta continua dentro di me, ma oggi c’è accettazione. Oggi sono pronta, prontissima». 47 dischi di platino, oltre due milioni e mezzo di copie vendute, 8 tour e 199 concerti. Quello di San Siro sarà il numero 200.