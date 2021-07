Tokyo | Covid | due atleti positivi nel Villaggio Olimpico

(Di domenica 18 luglio 2021) Dueneldisono risultatial coronavirus: lo hanno reso noto gli organizzatori. Ieri sono stati registrati 15 contagi datra le persone legate in ...

anche due atleti risultano positivi Due atleti nel Villaggio Olimpico di Tokyo sono risultati positivi al coronavirus: lo hanno reso noto gli organizzatori. Ieri sono stati registrati 15 contagi da Covid tra le persone legate in vari modi ai Giochi, tra cui il primo caso segnalato all'interno del Villaggio Olimpico: i casi odierni sono i primi invece che riguardano gli atleti.