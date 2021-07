Tokyo 2020 | lunedì 26 luglio | programma e orari di tutte le gare

(Di domenica 18 luglio 2021) Proseguono in maniera trionfale le Olimpiadi die nel sesto giorno di eventi, quello di25, tantissime le medaglie in palio, ben 63, contando le tre posizioni del podio: andiamo dunque a scoprire ile glidile. 21 ori da assegnare per questo giorno ricchissimo di eventi, in molti si sovrapporranno e dunque sarà fondamentale non perdere di vista lazione odierna che vi proponiamo di seguito. ILCOMPLETO LUNEDI 26(21 ORI) Ore ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - RaiNews : Ieri sono stati registrati 15 contagi tra le persone legate in vari modi ai Giochi #Tokyo2020 , tra cui il primo ca… - sole24ore : ?? Coronavirus, ultime notizie:?Tokyo 2020, due atleti positivi nel villaggio olimpico - Vale03010807 : RT @paolorm2012: Olimpiadi Tokyo 2020, primo caso Covid nel Villaggio Olimpico: 15 i contagi ai Giochi | Sky TG24 - Mosange : RT @Tg3web: Sono sempre più allarmanti i rapporti dal Giappone, a cinque giorni dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, in piena nuova ondata pandem… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

"Sono così delusa di condividere la notizia che sono risultata positiva al Covid e per questo non potrò andare a- ha twittato la 17enne, n,25 al mondo - È sempre stato un mio sogno ...... Tadej Pogacar, una volta tagliato il traguardo di Parigi in cui ha certificato la vittoria della Grande Boucle per il secondo anno di fila: 'Partirò subito per andare ai Giochi Olimpici di...Proseguono in maniera trionfale le Olimpiadi di Tokyo 2020 e nel sesto giorno di eventi, quello di lunedì 25 luglio, tantissime le medaglie in palio, ben 63, contando le tre posizioni del podio: andia ...Bruxelles, 18 lug 19:08 - (Agenzia Nova) - Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha preso la decisione giusta nel far disputare le Olimpiadi di Tokyo 2020 quest'anno come "esempio di perseveranza" ...