Tokyo 2020, Coni: “Matteo Berrettini non verrà sostituito” (Di domenica 18 luglio 2021) In seguito alla forzata rinuncia di Matteo Berrettini a Tokyo 2020 a causa di un infortunio muscolare, il Coni ha annunciato che non ci saranno sostituzioni e che la rosa degli atleti iscritti rimarrà immutata. “Matteo Berrettini alza bandiera bianca. Il tennista azzurro deve rinunciare alla partecipazione dei Giochi Olimpici, a causa dei postumi di un infortunio muscolare, sgradita eredità dello storico exploit nel torneo di Wimbledon, che gli ha permesso di diventare il primo italiano di sempre a disputare la finale del prestigioso torneo londinese”. “La delegazione ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) In seguito alla forzata rinuncia dia causa di un infortunio muscolare, ilha annunciato che non ci saranno sostituzioni e che la rosa degli atleti iscritti rimarrà immutata. “alza bandiera bianca. Il tennista azzurro deve rinunciare alla partecipazione dei Giochi Olimpici, a causa dei postumi di un infortunio muscolare, sgradita eredità dello storico exploit nel torneo di Wimbledon, che gli ha permesso di diventare il primo italiano di sempre a disputare la finale del prestigioso torneo londinese”. “La delegazione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - RaiNews : Ieri sono stati registrati 15 contagi tra le persone legate in vari modi ai Giochi #Tokyo2020 , tra cui il primo ca… - repubblica : Tokyo 2020, il campione di judo Manuel Lombardo: 'Saranno Olimpiadi giuste, gli atleti hanno sofferto' - italiaserait : Tokyo 2020, Berrettini salta le Olimpiadi per infortunio - sportface2016 : #Tokyo2020 #CONI : 'Matteo #Berrettini non verrà sostituito' -