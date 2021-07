“Sono un alcolista”, confessione drammatica del cantante: le sue parole (Di domenica 18 luglio 2021) Il cantante si lascia andare ad una confessione drammatica: “Sono un alcolista”, di seguito vi riportiamo le sue parole Il famoso cantante, che si è esibito anche sul palco dell’Ariston di Sanremo, riscuotendo un discreto successo, si lascia andare ad una confessione drammatica: “Sono un alcolista“. Le sue parole lasciano di stucco i fan. Di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 18 luglio 2021) Ilsi lascia andare ad una: “un”, di seguito vi riportiamo le sueIl famoso, che si è esibito anche sul palco dell’Ariston di Sanremo, riscuotendo un discreto successo, si lascia andare ad una: “un“. Le suelasciano di stucco i fan. Di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

