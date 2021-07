Sandra Milo spiazza su Fellini: “Me lo chiese davanti a tutti” (Di domenica 18 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sandra Milo e Fellini, l’aneddoto che non aveva mai raccontato a nessuno: “Ho vissuto quel momento molto male, mi vergognavo”. Sandra Milo e Fellini, l’attrice racconta un aneddoto doloroso che non aveva mai rivelato prima: c’è stato un momento particolarmente difficile nella loro storia, al quale ancora ripensa. L’artista, all’età di 88 anni, è ancora Leggi su youmovies (Di domenica 18 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., l’aneddoto che non aveva mai raccontato a nessuno: “Ho vissuto quel momento molto male, mi vergognavo”., l’attrice racconta un aneddoto doloroso che non aveva mai rivelato prima: c’è stato un momento particolarmente difficile nella loro storia, al quale ancora ripensa. L’artista, all’età di 88 anni, è ancora

Advertising

zazoomblog : Sandra Milo: “Mi chiese di fare la faccia da porca me lo disse davanti a tutti e ci rimasi malissimo” - #Sandra… - Italia_Notizie : Sandra Milo: “Mi chiese di fare la faccia da porca, me lo disse davanti a tutti e ci rimasi malissimo” - FQMagazineit : Sandra Milo: “Mi chiese di fare la faccia da porca, me lo disse davanti a tutti e ci rimasi malissimo” - tuttoquelcasino : Uno sticker di Sandra Milo che dice commovente - LucillaGiannot1 : RT @renato_maestri: Sandra Milo and Marcello Mastroianni -