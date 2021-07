(Di domenica 18 luglio 2021), 18 lug. (Adnkronos) - (dall'inviato Emanuele Rizzi) - "Sto. Tutto sta procedendo al meglio, secondo il programma che abbiamo stilato". Sono le parole di Vincenzoall'Adnkronos. Il campione azzurro è arrivatooggi con la squadra di ciclismo accompagnata dal ct Davide Cassani. Il campione siciliano ha recuperato dai problemi fisici ed è pronto e carico per affrontare le Olimpiadi di2020. "L'? E' tutto ancora da mettere in campo, ma siamo carichi, cercheremo tutti di dare il massimo e come squadra di ottenere una ...

Advertising

TV7Benevento : Nibali: 'sto molto bene, l'obbiettivo a Tokyo è una medaglia'... - lifestyleblogit : Tokyo 2020, Nibali: 'Sto molto bene, obiettivo medaglia' - - fisco24_info : Nibali: 'sto molto bene, l'obbiettivo a Tokyo è una medaglia': (dall'inviato Emanuele Rizzi) - 'Sto molto bene. Tut… - italiaserait : Nibali: ‘sto molto bene, l’obbiettivo a Tokyo è una medaglia’ -

Ultime Notizie dalla rete : Nibali sto

Adnkronos

17.57 Attendiamo ancora l'arrivo di Vincenzo. 17.55 Mattia Cattaneo è 11° in classifica ... GIORNATA DIFFICILE, MABENE' WOUT VAN AERT: 'POTREBBE ESSERE LA MIA VITTORIA PIU' BELLA IN ASSOLUTO'..., nonostante un leggero calo nel finale, si trova in 6ª posizione in classifica generale ad ... Lui abbassa i toni, ma la forma è quella giusta: 'sta venendo un po' così,correndo nelle prime ...(dall’inviato Emanuele Rizzi) – “Sto molto bene. Tutto sta procedendo al meglio, secondo il programma che abbiamo stilato”. Sono le parole di Vincenzo Nibali all’Adnkronos. Il campione azzurro è arriv ...Dopo essersi costituita le è stata comminata una multa di 1.500 euro e per il momento è stato prolungato di 24 ore lo stato di fermo. Secondo la rosea la donna avrebbe riferito alle forze dell’ordine ...