Madre denuncia il figlio pirata della strada: non aveva prestato soccorso (Di domenica 18 luglio 2021) Ha visto entrare suo figlio sotto choc , livido di paura in casa, lo ha ascoltato raccontare del terribile incidente stradale da cui è scappato, lasciando a terra due ragazzi sbalzati da uno scooter e ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 18 luglio 2021) Ha visto entrare suosotto choc , livido di paura in casa, lo ha ascoltato raccontare del terribile incidentele da cui è scappato, lasciando a terra due ragazzi sbalzati da uno scooter e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Madre coraggio denuncia il figlio pirata della strada. Sorpassando dove non poteva ha centrato una moto su cui viag… - fattoquotidiano : Milano, investe due ragazzi in moto e poi fugge: la madre lo denuncia. Grave il 19enne travolto - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Milano, investe in auto due motociclisti e fugge: la madre lo scopre e lo denuncia - andfranchini : RT @andfranchini: Una madre coraggio denuncia il figlio pirata della strada - andfranchini : Una madre coraggio denuncia il figlio pirata della strada -