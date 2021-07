Love is in the air anticipazioni 19 luglio 2021, Eda torna a casa (Di domenica 18 luglio 2021) Eda stava partendo come stabilito, ma nella puntata di Love is in the air del 19 luglio 2021, in onda su Canale 5 alle ore 15:30, vedrete come l’arrivo di Serkan cambierà le cose. Il giovane le ha rivelato i suoi sentimenti e lei ha scelto di restare e tornare a casa. Il Bolat viene però sorpreso dalla sua richiesta di non farsi vedere insieme almeno per il momento. Ayfer resta molto sorpresa dalla scelta improvvisa fatta dalla nipote di restare in città. La donna e le amiche della Yildiz si chiedono cosa possa essere accaduto. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Love is in ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 18 luglio 2021) Eda stava partendo come stabilito, ma nella puntata diis in the air del 19, in onda su Canale 5 alle ore 15:30, vedrete come l’arrivo di Serkan cambierà le cose. Il giovane le ha rivelato i suoi sentimenti e lei ha scelto di restare ere a. Il Bolat viene però sorpreso dalla sua richiesta di non farsi vedere insieme almeno per il momento. Ayfer resta molto sorpresa dalla scelta improvvisa fatta dalla nipote di restare in città. La donna e le amiche della Yildiz si chiedono cosa possa essere accaduto. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…is in ...

Advertising

MediasetPlay : Per scoprire le reazioni social all'episodio di #LoveIsInTheAir andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su M… - OlimpiaMI1936 : ??Il giorno atteso sei anni è arrivato: Melli e Milano un amore che ha battuto il tempo e la lontananza?… - bittimaze : — 199/365 con gli occhi lucidi oggi pensavo che ti voglio proprio bene benissimo. i hope you love yourself the way… - LittleGravitas : @todonnell @grahunt Love the ' è '! M'agrada molt! - alessia__0200 : RT @minfIwer: felix è sempre lì a ringraziarci per restare al suo fianco e a ricordarci quanto è grato per averci e lo fa sempre in una man… -