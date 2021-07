Green pass pure per i locali al chiuso. E questo non sarebbe il modello francese? (Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 lug – Green pass, il governo accelera per imporre le nuove restrizioni: discoteche e locali al chiuso, verso l’accordo nella maggioranza. Con l’obbligo del certificato verde, si potranno tenere aperte le attività nonostante i contagi in aumento. E potranno riaprire anche le sale da ballo. La lista dei luoghi dove si potrà accedere soltanto con il Green pass è ormai completata, la cabina di regia che dovrebbe svolgersi martedì servirà a mettere a punto gli ultimi dettagli. L’esecutivo Draghi punta a varare il provvedimento ancor prima di quanto finora ipotizzato (1° agosto), ossia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 lug –, il governo accelera per imporre le nuove restrizioni: discoteche eal, verso l’accordo nella maggioranza. Con l’obbligo del certificato verde, si potranno tenere aperte le attività nonostante i contagi in aumento. E potranno riaprire anche le sale da ballo. La lista dei luoghi dove si potrà accedere soltanto con ilè ormai completata, la cabina di regia che dovrebbe svolgersi martedì servirà a mettere a punto gli ultimi dettagli. L’esecutivo Draghi punta a varare il provvedimento ancor prima di quanto finora ipotizzato (1° agosto), ossia ...

borghi_claudio : 10) IL REGOLAMENTO UE SUL GREEN PASS VIETA DISCRIMINAZIONI E così anche la risoluzione Cons. d'Europa sulle vaccina… - borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - RobertoBurioni : Prenotazioni per vaccini in Francia dopo che due giorni fa Macron ha detto che senza green pass si sta chiusi in ca… - JonhDenv : @EnzoMas48 @Claudio18709041 Ma quale legge passerà Ahahaha ma siate seri quando scrivete... Non esiste nessuna legg… - backtowalls_x : Non è possibile. Scrivete tutt* le stesse cose, vi spiegano come funziona ma non volete capire. Manca completamente… -