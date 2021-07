Giustizia, domani Conte incontra Draghi. E Letta apre: 'aggiustamenti possibili' (Di domenica 18 luglio 2021) 'Abbiamo il diritto e dovere di contribuire a migliorarla, ma senza stravolgerne l'impianto'. dice il segretario dem. E proprio per aprire un confronto sulla Giustizia domani il premier incontrerà il ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 18 luglio 2021) 'Abbiamo il diritto e dovere di contribuire a migliorarla, ma senza stravolgerne l'impianto'. dice il segretario dem. E proprio per aprire un confronto sullail premier incontrerà il ...

Advertising

fattoquotidiano : Con #Cartabia le violenze al #G8 di Genova 'improcedibili'. - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Il nuovo leader del M5s: “Le nostre riforme non si toccano”. Giustizia e reddito. “Così rischia anc… - FerdiGiugliano : Il Presidente del Consiglio Mario Draghi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia domani, mercoledì 14 luglio,… - _milicenzio : @tomasomontanari 'I soldi mi sono arrivati su un conto svizzero aperto a mia insaputa' 'se scopro chi mi ha comprat… - AlfaroliMarco : RT @fattoquotidiano: IN EDICOLA OGGI Il nuovo leader del M5s: “Le nostre riforme non si toccano”. Giustizia e reddito. “Così rischia anche… -