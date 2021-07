F.1: Gp Gran Bretagna. Leclerc 'Difficile godermi il 2° posto' (Di domenica 18 luglio 2021) "Ci aspettavamo di essere competitivi ma non così tanto, ho dato il 200%" dice il pilota della Ferrari SILVERSTONE (INGHILTERRA) - "Difficile per me godermi questo momento. Ho dato il 200%, ma non è ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021) "Ci aspettavamo di essere competitivi ma non così tanto, ho dato il 200%" dice il pilota della Ferrari SILVERSTONE (INGHILTERRA) - "per mequesto momento. Ho dato il 200%, ma non è ...

Advertising

borghi_claudio : 6) DIRE CHE SE CI SONO PIU' VACCINATI IL VIRUS CIRCOLA DI MENO E' UNA SCIOCCHEZZA Il massimo dei contagi in Europa… - borghi_claudio : Alla fine in Gran Bretagna hanno deciso: anche nel paese dove ti vaccinano appena respiri i minorenni verranno lasc… - TgLa7 : #Covid, Gran Bretagna: positivo al Covid19 il ministro Salute Sajid Javid. E' vaccinato, ha sintomi lievi - zazoomblog : F1 GP Gran Bretagna 2021 Bottas: “Felice per aver aiutato Hamilton a vincere” - #Bretagna #Bottas: #“Felice… - mondelli_f : RT @Libero_official: #F1, al #Gp di Gran Bretagna vince #Hamilton. L'impresa di #Leclerc che arriva secondo dopo una gara incredibile http… -