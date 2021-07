Cuciniamo insieme | hamburger di gamberi con funghi e caviale

Leggi su panorama

(Di domenica 18 luglio 2021) Ilsi accorda benissimo con i crostacei e anche con la burrata. Così abbiamo pensato di fare una ricetta che potesse stare in piedi anche senza il, ma che si esaltasse grazie all'apporto di questo cibo prezioso. «Semel in anno», soprattutto se alla porta bussa il corriere delle consegne e recapita un pacchettino spedito da amici che ti dicono: «prova il nostro». Come manna dal cielo, o meglio come dono divino. Iloggi è uno dei vanti assoluti del sistema agroalimentare italiano. Vi sono aziende storiche nel distretto bresciano, in quello mantovano, lungo l'asta del Ticino che producono ...