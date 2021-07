Alluvione in Germania, sale il numero dei morti (Di domenica 18 luglio 2021) E’ salito a 156 morti e 670 feriti il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale. Stamattina la polizia ha comunicato che nella sola regione della Renania-Palatinato i morti sono 110, portando il bilancio delle vittime in tutto il Paese a 156 comprese le 45 confermate nel Nord Reno Vestfalia. La polizia ha anche confermato 670 feriti nel distretto di Ahrweiler, al centro della crisi in Renania-Palatinato, avvertendo che il numero delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente. In molte delle zone limitrofe le linee elettriche e telefoniche non sono ancora operative. Il maltempo si è ... Leggi su italiasera (Di domenica 18 luglio 2021) E’ salito a 156e 670 feriti il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito laoccidentale. Stamattina la polizia ha comunicato che nella sola regione della Renania-Palatinato isono 110, portando il bilancio delle vittime in tutto il Paese a 156 comprese le 45 confermate nel Nord Reno Vestfalia. La polizia ha anche confermato 670 feriti nel distretto di Ahrweiler, al centro della crisi in Renania-Palatinato, avvertendo che ildelle vittime potrebbe aumentare ulteriormente. In molte delle zone limitrofe le linee elettriche e telefoniche non sono ancora operative. Il maltempo si è ...

Agenzia_Ansa : Alluvione in Germania, le immagini aeree della frana a Erftstadt-Blessem. Sale a oltre 100 il numero dei morti.… - sole24ore : Germania, la peggiore alluvione degli ultimi 100 anni rilancia il clima in campagna elettorale… - PaolaTavernaM5S : Quanto sta accadendo in Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo lascia senza parole. “L’alluvione del secolo” sta pr… - Simonaguer : L'#alluvione in Germania, Belgio e Austria ci sta urlando che gli interventi sulle emissioni non sono più rimandabi… - dariodivico : Tebano - Alluvione in Germania, la corsa per salvare i superstiti. «Quella diga potrebbe crollare» -

Austria: cancelliere Kurz, aiuteremo le popolazioni colpite dalle alluvioni Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha promesso che sarà fornita tutta l'assistenza necessaria alle popolazione colpite dalle ...

