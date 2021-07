Allarme sicurezza a Napoli | rapina violenta a 2 donne ed aggressione a sanitari

(Di domenica 18 luglio 2021) Due, rispettivamente di 64 e 34 anni, sono rimaste ferite durante unala scorsa notte a. Intorno a mezzanotte le duestavano percorrendo via Salvator Rosa a bordo di uno scooter quando sono state avvicinate da due uomini a bordo di una motocicletta. I due, armati di pistola, hanno intimato alle duedi fermarsi e di consegnare loro lo scooter, ma queste ultime hanno opposto resistenza. Spintonate, hanno perso il controllo dello scooter e sono cadute: la 64enne ha riportato un trauma cranico, la 34enne un lieve trauma cranico giudicato guaribile in 3 giorni. I ...

Advertising

alessiasidec : Sono all’ikea ed è subito jungkook che esce dalla porta di sicurezza e fa scattare l’allarme - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Salari più bassi: Associazione Welfare lancia l'allarme - 'Da gennaio si prevede una riduzione della sicurezza di base… - enigmaserrature : Enigma Serrature Allarmate Non una semplice #serratura.. ma un vero Sistema #antifurto!! - andreaborsoi1 : @Nicola_Bressi l'allarme aereo!!! Volevo farmi mitragliare la panza dalla sicurezza ONU ma - eroicamente e sprezzan… - larampait : #Sicurezza di genere nei locali, #FipeDonne: 'Impariamo a riconoscere i campanelli d'allarme' -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme sicurezza

isnews

E la sua pole position, proprio davanti a Lauda, sarebbe il primo vero campanello d'per ... Da rappresentante dei piloti, il ferrarista si mette di traverso per ragioni di: dodici mesi ...Lo stallo non si sblocca. La data non c'è. I timori sul futuro aumentano. E' un grido d'quello che arriva da SILB - Fipe, organizzazione leader del settore dell'intrattenimento ...a ...Accolta la richiesta dei carabinieri di Roma Casilina di chiusura nei confronti del Roxy Bar il locale all'Alessandrino protagonista della sparatoria avvenuta il 13 luglio. Saranno 15 i giorni ...L’invasione della fauna selvatica diventa un problema di sicurezza pubblica. Così è stato posto, ieri, dai vertici Coldiretti al prefetto di Ferrara Michele Campanaro, nel corso di un incontro che si ...