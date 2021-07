Vax Tour a Bella Farnia, 570 in totale le dosi somministrate. Adesione di massa della comunità indiana (Di sabato 17 luglio 2021) Sono state in tutto 570 le dosi di Johnson & Johnson somministrate a Bella Farnia, Sabaudia , in occasione dell'iniziativa 'Vi portiamo il vaccino nel vostro Comune', promossa dalla Asl di Latina nell'... Leggi su latinatoday (Di sabato 17 luglio 2021) Sono state in tutto 570 ledi Johnson & Johnson, Sabaudia , in occasione dell'iniziativa 'Vi portiamo il vaccino nel vostro Comune', promossa dalla Asl di Latina nell'...

aromatouche : @ManfrediPotenti @LegaSalvini @matteosalvinimi @MolinariRik @maxromeoMB @LegaLivorno @AngeloCiocca @LegaCamera… - News_24it : Nel pomeriggio di ieri il camper della Asl di Latina è tornato a Bella Farnia e ben 310, come comunicato dalla stes… - Segnaliamoinma1 : @Corriere Sicuramente non sono un no vax,solo pensare che non si organizzasse un tour celebrativo È da folli. - infotemporeale : Coronavirus, “Vax Tour” nel Sud Pontino: arriva il camper vaccinale al Parco De Curtis di Formia, le altre tappe -