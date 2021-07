Protesta ex lavoratori “La Fabbrica”: lunedì 26 luglio incontro con Lettieri (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Nuovo presidio di Protesta questa mattina dei lavoratori che sono senza lavoro da quando il Centro Commerciale “La Fabbrica” ha chiuso. La Protesta di oggi è ancora una volta utile a rimarcare la loro sofferenza, in vista della convocazione programmata per il 26 luglio a Palazzo di Citta anche con rappresentanti della proprietà, il gruppo Lettieri. Sarà il primo incontro che mette insieme sindacati, lavoratori, rappresentanti della proprietà ed il Comune di Salerno. La scorsa settimana si è ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Nuovo presidio diquesta mattina deiche sono senza lavoro da quando il Centro Commerciale “La” ha chiuso. Ladi oggi è ancora una volta utile a rimarcare la loro sofferenza, in vista della convocazione programmata per il 26a Palazzo di Citta anche con rappresentanti della proprietà, il gruppo. Sarà il primoche mette insieme sindacati,, rappresentanti della proprietà ed il Comune di Salerno. La scorsa settimana si è ...

