Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Omicidio durante rapina, fermato un uomo: (ANSA) - LEQUILE, 17 LUG - I carabinieri hanno fermato u… - iconanews : Omicidio durante rapina, fermato un uomo - Trmtv : ++ Omicidio durante rapina: un fermato ++ - Trmtv : Lequile, uomo ucciso durante rapina mentre preleva da bancomat: moglie assiste a omicidio - Borderline_24 : Omicidio nella notte nel Leccese: 69enne sparato al petto durante una #Rapina -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio durante

ANSA Nuova Europa

Si tratta di Mecaj Paulin, albanese, di 31 anni accusato diin concorso con un'altra persona in corso di identificazione. L'uomo avrebbe usato una pistola Beretta, calibro 9 corto, con ...L'alle 23 circa. Giovanni Caramuscio era stato a cena da alcuni parenti. Si era fermato ... probabilmente abbandonato dai killerla fuga. Una chiazza di sangue, per terra, a pochi ...Un ex direttore di banca in pensione, Giovanni Caramuscio, di 69 anni, è stato ucciso a colpi di pistola a Lequile, in provincia di Lecce, mentre prelevava a uno sportello bancomat. E' successo davant ...I carabinieri hanno fermato un uomo accusato di essere il rapinatore che ieri ha sparato, uccidendolo, a Giovanni Caramuscio, l'ex direttore di banca in pensione, aggredito mentre prelevava contanti d ...