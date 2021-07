“Non respira”. Carabinieri salvano la vita di un neonato. (Di sabato 17 luglio 2021) Ieri nel pomeriggio, intorno alle 15.00, una coppia di genitori urlava chiedendo aiuto. Il loro piccolino di appena 6 mesi, non respirava più. Le urla disperate dei genitori hanno attirato l’attenzione di due Carabinieri della Stazione di Gavoi, in provincia di Nuoro. I militari hanno constatato che il piccolino non respirava e, in attesa dell’arrivo del 118, uno di loro ha iniziato a praticare un massaggio cardiaco al bimbo che ha ripreso conoscenza. Giunti sul posto i soccorsi, è stato poi trasportato con ambulanza medicalizzata presso l’ospedale “San Francesco” di Nuoro per gli accertamenti del caso, non risultando in pericolo di ... Leggi su forzearmatenews (Di sabato 17 luglio 2021) Ieri nel pomeriggio, intorno alle 15.00, una coppia di genitori urlava chiedendo aiuto. Il loro piccolino di appena 6 mesi, nonva più. Le urla disperate dei genitori hanno attirato l’attenzione di duedella Stazione di Gavoi, in provincia di Nuoro. I militari hanno constatato che il piccolino nonva e, in attesa dell’arrivo del 118, uno di loro ha iniziato a praticare un massaggio cardiaco al bimbo che ha ripreso conoscenza. Giunti sul posto i soccorsi, è stato poi trasportato con ambulanza medicalizzata presso l’ospedale “San Francesco” di Nuoro per gli accertamenti del caso, non risultando in pericolo di ...

Advertising

ilriformista : Draghi: 'Migliaia di detenuti in più rispetto ai posti letto disponibili' #Draghi #Cartabia #SantaMariaCapuaVetere… - elenaricci1491 : Piccolo di 6 mesi salvato grazie alle manovre salva vita di un Carabiniere - forzearmatenews : Piccolo di 6 mesi salvato grazie alle manovre salva vita di un Carabiniere - stef_marga : @LucaBizzarri I no vax non hanno mai visto una alveolite da Covid con il malcapitato che respira affannato dentro u… - Stefano58534849 : @GioGeneSharp Io 48, cioè ora, pensavo a 'non si respira l'aria' -

Ultime Notizie dalla rete : Non respira 'Presente': è una trilogia la nuova opera della scrittrice brindisina Nel 2014 ha fondato la sua 'non - agenzia', The Intrepidi, curando le strategie di comunicazione ... Una scrittura intensa, tagliente, incalzante, che si respira, si vede, si tocca, si sente, in tempo ...

Calciomercato, il Napoli attende Insigne: rebus rinnovo E per il classe 1991 la situazione legata al rinnovo non sembra essere così ben delineata e l'aria che si respira sarebbe piuttosto tesa. Stando infatti a quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', ...

"Campagna vaccino? Fate vedere immagini di chi non respira" Adnkronos "Sgravi su Tari e Cosap, le imprese respirano" Fantini, direttore Confcommercio: "Per i rifiuti un negozio può pagare anche la metà, per il suolo pubblico un bar ancora meno" ...

Nel 2014 ha fondato la sua '- agenzia', The Intrepidi, curando le strategie di comunicazione ... Una scrittura intensa, tagliente, incalzante, che si, si vede, si tocca, si sente, in tempo ...E per il classe 1991 la situazione legata al rinnovosembra essere così ben delineata e l'aria che sisarebbe piuttosto tesa. Stando infatti a quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', ...Fantini, direttore Confcommercio: "Per i rifiuti un negozio può pagare anche la metà, per il suolo pubblico un bar ancora meno" ...