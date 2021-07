L’indiscrezione | Correa-PSG | dialoghi per ora senza sbocchi E c’è già un’idea

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 17 luglio 2021) Vi abbiamo già raccontato e ripetiamo: itra Paris Saint-Germain e Lazio per Joaquinci sono stati anche nelle ultime ore, ma non siamo vicini alla chiusura. E non è scontato che la chiusura arrivi. Tutto questo perché c’è distanza sulla valutazione del conguaglio, alla Lazio Sarabia piace ma il PSG ora lo valuta di più rispetto a un mese fa e anche il diretto interessato nicchia. Quindi isonoe non è detto che ce ne siano, parlare di chiusura oggi è un azzardo. Il PSG ha ragionato sudiverse settimane fa, quando ve ne abbiamo parlato, ma non ...