Lequile | rapina finisce male esce dal bancomat e viene ucciso

(Di sabato 17 luglio 2021), l’omicidio è avvenuto in tarda serata aproprio dinanzi al Banco di Napoli, la vittima è un uomo di 69 anni il quale si è recato allo sportello per prelevare del denaro.a mano armata, un 69enne(Getty Images)Sua moglie era in macchina e lo stava aspettando, prontamente sono intervenuti i Carabinieri. Alcuni colpi sono stati esplosi proprio a distanza ravvicinata, la pistola era una calibro 7.65, due colpi sono stati indirizzati al petto, questi sono stati fatali per l’uomo. Il quale è caduto a terra ...

Un uomo di 69 anni, Giovanni Caramuscio, è stato ucciso poco prima della mezzanotte mentre prelevava contanti da uno sportello bancomat nel centro di, nel Leccese. Ad aggredirlo sarebbero state due persone che lo hanno sorpreso di spalle mentre stava per utilizzare la tessera bancomat. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe reagito ...... è l'uomo ucciso a colpi di pistola nella tarda serata di ieri a, piccolo comune a sud di ... dove sarebbe stato raggiunto da due persone, forse per un tentativo di. Dalla pistola ...Secondo i media locali, potrebbe essersi trattato di un tentativo di rapina finito nel sangue, ma non è esclusa la pista della vendetta di carattere mafioso. La vittima, ex direttore di banca ora in ...Lequile, rapina a mano armata finisce male, un 69enne ucciso (Getty Images) Sua moglie era in macchina e lo stava aspettando, prontamente sono intervenuti i Carabinieri. Alcuni colpi sono stati ...