Green Pass | molti ancora esclusi Pmi | 60% dice sì ma teme clienti No Vax

Il Green Pass continua a far discutere e dividere. E' arrivato a quota 31 milioni il numero dei dowload dei certificati da parte degli italiani, anche se molti di loro ancora restano esclusi, per problemi tecnici o di comunicazione. I politici tastano il terreno rilasciando dichiarazioni prudenti, mentre un sondaggio rivela che il 60% degli artigiani è favorevole alle restrizione ma teme al reazione dei clienti no vax.

