F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2021 | prove libere 2 | risultati e classifica | Verstappen il più veloce

I risultati della seconda sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna 2021 di F1. Max Verstappen si conferma il più veloce, come nella prima sessione del venerdì, seguito da vicino dalle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che hanno messo a segno un buonissimo tempo d'attacco e sembrano avere un qualcosa in più rispetto alla McLaren. Le Mercedes invece si sono "nascoste" in questa FP2, con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas che hanno chiuso ottavo e nono, senza però aver tentato l'attacco al tempo.

