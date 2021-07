Euro 2020 non finisce mai: Bonucci e Chiellini tornano a prendere in giro gli inglesi con la pastasciutta (Di sabato 17 luglio 2021) Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini tornano con la pastasciutta. Stavolta con un post su Instagram. Subito dopo la finale di Euro 2020 Bonucci si era divertito a gridare «Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta. Ancora ne dovete mangiare» all’indirizzo dei tifosi inglesi. Lo spezzone del video era stato pubblicato su Twitter dall’account satirico Italians mad at food, che di solito prende in giro gli italiani per le loro fissazioni culinarie. Oggi la replica dei due sul social network: postano una foto mentre mangiano ... Leggi su open.online (Di sabato 17 luglio 2021) Leonardoe Giorgiocon la. Stavolta con un post su Instagram. Subito dopo la finale disi era divertito a gridare «Ne dovete mangiare ancora di. Ancora ne dovete mangiare» all’indirizzo dei tifosi. Lo spezzone del video era stato pubblicato su Twitter dall’account satirico Italians mad at food, che di solito prende ingli italiani per le loro fissazioni culinarie. Oggi la replica dei due sul social network: postano una foto mentre mangiano ...

