Calciomercato Inter: pronta offerta monstre per Barella. le cifre (Di sabato 17 luglio 2021) Il Liverpool di Jurgen Kloop è pronto ad affondare il colpo per Nicolò Barella: la risposta dell'Inter per il centrocampista Dopo una grande stagione culminata con la conquista dello scudetto, è arrivata la vetrina dell'Europeo. Inevitabile che la strepitosa stagione di Nicolò Barella attirasse l'attenzione delle grandi d'Europa. Come riporta La Gazzetta dello Sport è soprattutto in Premier che il centrocampista nerazzurro fa gola, tanto che il Liverpool sarebbe disposto a presentare all'Inter un'offerta da 70 milioni di euro. offerta che farebbe vacillare chiunque, soprattutto in un ...

