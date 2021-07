Addio Falcomer | è stato un' istituzione nelle calzature anche a Udine

(Di sabato 17 luglio 2021) (Visited 56 times, 56 visits today) Notizie Simili: Parte dail talent che va alla ricerca dei… Con More Than Jazz l'estate disi tinge dei… Tra cult e prime visioni, a ...

Ultime Notizie dalla rete : Addio Falcomer

ilgazzettino.it

I suoi negozi "Calzature" sono presenti in molte province e anche a Udine per anni è stato un'istituzione. Il commerciante guidava a Pordenone un negozio di calzature da oltre 50 anni, in ...PORDENONE - Se n'è andato in silenzio, senza fare rumore. Perché lo stile di Santeera quello: fare grandi cose senza quasi mai apparire. Ieri mattina l'imprenditore pordenonese, che a Nordest è stato capace di creare venti punti vendita di abbigliamento e calzature, ...PORDENONE - Se n'è andato in silenzio, senza fare rumore. Perché lo stile di Sante Falcomer era quello: fare grandi cose senza quasi mai apparire. Ieri mattina ...IL LUTTOPORDENONE Se n'è andato in silenzio, senza fare rumore. Perché lo stile di Sante Falcomer era quello: fare grandi cose senza quasi mai apparire. Ieri mattina l'imprenditore pordenonese, ...