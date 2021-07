Violenze in carcere, i genitori dei detenuti: “Quei video sono un inferno anche per noi” (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Da quando sono usciti i video mia moglie non vive più, prende psicofarmaci. Nostro figlio ci ha detto di non essere stato picchiato il 6 aprile, ma non ci crediamo. Forse aveva e ha ancora paura“. C’erano anche i genitori di alcuni detenuti del Reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere, oggi, alla conferenza stampa della garante provinciale dei detenuti Emanuela Belcuore che si è tenuta oggi nella sede della Provincia di Caserta. L’unico miglioramento, ha aggiunto l’uomo, “è la visita di una psicologa, dopo due anni che mio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Da quandousciti imia moglie non vive più, prende psicofarmaci. Nostro figlio ci ha detto di non essere stato picchiato il 6 aprile, ma non ci crediamo. Forse aveva e ha ancora paura“. C’eranodi alcunidel Reparto Nilo deldi Santa Maria Capua Vetere, oggi, alla conferenza stampa della garante provinciale deiEmanuela Belcuore che si è tenuta oggi nella sede della Provincia di Caserta. L’unico miglioramento, ha aggiunto l’uomo, “è la visita di una psicologa, dopo due anni che mio ...

Advertising

fattoquotidiano : “Draghi, Draghi!”, “fuori, fuori!”, “indulto, indulto!”: con queste acclamazioni i detenuti del carcere di Santa Ma… - petergomezblog : Santa Maria Capua Vetere, Draghi e Cartabia acclamati al grido “indulto, indulto” dai detenuti del carcere delle vi… - matteosalvinimi : E adesso, chi gli chiederà scusa? - zazoomblog : Violenze in carcere i genitori dei detenuti: “Quei video sono un inferno anche per noi” - #Violenze #carcere… - anteprima24 : ** #Violenze in #Carcere, i genitori dei #Detenuti: 'Quei #Video sono un inferno anche per noi' **… -