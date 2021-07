Verona | Lasagna | «Scambio con Simeone? Io voglio restare qui»

(Di venerdì 16 luglio 2021) Kevin, attaccante del, ha parlato in conferenza stampa prima dell’inizio della nuova stagione: le sue parole Kevinha parlato in conferenza stampa: le parole dell’attaccante del. STAGIONE – «Quest’annoiniziare bene e fare sicuramente meglio dello scorso campionato, dove ho segnato poco. Il mio auspicio è di fare più gol, magari arrivando in doppia cifra. E questo può aiutarmi a riconquistare la Nazionale, alla quale non ho mai smesso di pensare. Juric mi chiedeva dei movimenti che non erano nelle mie caratteristiche, tuttavia io mi sono sempre impegnato al massimo e ...

Quella di restare al, per, è stata una scelta fortemente voluta: "Ho parlato da subito col mio agente, dicendo che volevo restare nella società che ha creduto e investito per avermi.