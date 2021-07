Ubisoft | il CEO Yves Guillemot e altri dirigenti accusati di ' molestie istituzionali'

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ancora guai per: la società dietro a grandi franchise come Far Cry e Assassin's Creed, ha una nuova denuncia presentata al tribunale francese. La società ed il suo CEO, sono statidi "". La denuncia è stata presentata ieri al tribunale penale di Bobigny a nome del sindacato dei lavoratori francesi Solidaires Informatique e di due ex dipendenti. "La denuncia prende di miracome entità legale persessualiper il mantenimento e il ...

misteruplay2016 : Ubisoft, il CEO Yves Guillemot e altri dirigenti accusati di ‘discriminazione istituzionale’ -

Ultime Notizie dalla rete : Ubisoft CEO

Zazoom Blog

Matt Booty ,di Xbox Game Studios , e Phil Spencer hanno recentemente condiviso un pensiero comune che ... Ad esempio, poco tempo fa abbiamo analizzato la situazione di, la quale presenta ...IldiYves Guillemot ha detto alla fine dell'anno scorso che lo sviluppo di Beyond Good and Evil 2 stava psoseguendo bene , quindi almeno questo lo sappiamo per certo. Intanto, ...Ancora guai per Ubisoft: la società dietro a grandi franchise come Far Cry e Assassin's Creed, ha una nuova denuncia presentata al tribunale francese. La società ed il suo CEO Yves Guillemot, sono ...