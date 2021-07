Tutto confermato: Pettinari alla Ternana (Di venerdì 16 luglio 2021) Ora è anche ufficiale. La Ternana ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Stefano Pettinari, come avevamo riportato in esclusiva. Questo il comunicato del club umbro: La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato il calciatore Stefano Pettinari. L’attaccante romano, classe ’92, si è legato alla Società rossoverde fino al 30 giugno 2024. In carriera Stefano ha disputato 281 partite in Serie B, con 59 reti all’attivo (suddivise tra Crotone, Latina, Pescara, Vicenza, Como, Ternana, Trapani e Lecce) oltre alle 7 gare in Serie A con le maglie di Roma e Pescara. Nel suo curriculum figurano ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 luglio 2021) Ora è anche ufficiale. Laha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Stefano, come avevamo riportato in esclusiva. Questo il comunicato del club umbro: LaCalcio comunica di aver ingaggiato il calciatore Stefano. L’attaccante romano, classe ’92, si è legatoSocietà rossoverde fino al 30 giugno 2024. In carriera Stefano ha disputato 281 partite in Serie B, con 59 reti all’attivo (suddivise tra Crotone, Latina, Pescara, Vicenza, Como,, Trapani e Lecce) oltre alle 7 gare in Serie A con le maglie di Roma e Pescara. Nel suo curriculum figurano ...

